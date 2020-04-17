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ИноСМИ

Синьхуа (Китай): Россия и США усиливают борьбу на индийском рынке вооружений

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Репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону
Репетиция парада Победы в Ростове-на-Дону.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Индия стала вторым импортером оружия в мире. Долгое время ее рынок вооружений был занят Россией, однако в последние годы военная техника, основанная на разработках советской эпохи, перестала отвечать потребностям Индии, и она обратилась к США. Несомненно, для Америки это выгодно, но Россия просто так не отступит.

Как сообщает Nikkei Asia Review, Индия решила закупить еще 400 российских танков Т-90С и, "скорее всего", еще одну партию истребителей МиГ-29. Эта новость привлекла широкое внимание.

В последние годы вслед за быстрым развитием экономики Индии возросли также ее военные расходы. Согласно проекту финансового бюджета, представленному в феврале 2020 года Министерством финансов Индии, военные расходы страны в 2020 году возрастут на 6% по сравнению прошлым годом, сумма составит около 47,13 миллиардов долларов. Из-за слабой оборонной промышленности Индия импортирует большую часть вооружений. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2015-2019 гг. Индия стала вторым импортером оружия в мире, ее доля в мировом объеме импорта вооружений составила 9,2%,

Рынок вооружений Индии долгое время был занят Россией, военное сотрудничество между двумя странами можно проследить еще с 1970-х годов. После проведения Индией первого испытания ядерного оружия в 1974 году западные страны прекратили продажу вооружений Индии, и она обратилась за поставками вооружения и техники к Советскому Союзу. Под влиянием десятилетий военного сотрудничества Индийская армия получила большое количество оружия российского производства - от винтовок до танков Т-90 и авианосцев.

Чрезмерная зависимость от российских вооружений также принесла Индии и ряд проблем. Возьмем в качестве примера авианосец "Викрамадитья". Стоимость модернизации корабля Россией была увеличена более чем вдвое - с 800 миллионов до 2,35 миллиарда долларов, а время переоснащения превысило девять лет. Кроме того, большая часть российского вооружения и техники все еще основывается на технологиях советской эпохи. А это уже не полностью удовлетворяет потребности Индии, поэтому она стала расширять источники вооружений.

Для Соединенных Штатов продажа вооружений в Индию может не только помочь привлечь ее на свою сторону, но и нанести удар по поставкам российских вооружений. США и Индия быстро пришли к согласию, особенно после того, как Нарендра Моди стал премьер-министром Индии, что повлияло и на увеличение продаж оружия. В июне 2019 года Индия приобрела у США 10 патрульных самолетов P8I. В феврале 2020 года в ходе визита в Индию Дональда Трампа странами был подписан еще один контракт на продажу вооружений на сумму 3 миллиарда долларов. Согласно статистическим данным, с 2007 года Индия закупила у Соединенных Штатов вооружений на сумму более 17 миллиардов долларов. В ближайшие два-три года она готова подписать контракт на закупку американского оружия на сумму 10 миллиардов долларов. В результате в 2014-2018 гг. доля экспорта российский вооружений в Индию сократилась с 76% до 58% по сравнению с 2009-2013 гг.

Боясь потерять свои позиции на индийском рынке вооружений, Россия усилила борьбу, а Индия постепенно осознала, что ее "стратегическая автономия" может пострадать из-за чрезмерного сближения с США. Поэтому в последние годы она начала укреплять военное сотрудничество с Россией. Страны совместно разработали сверхзвуковую противокорабельную ракету "БраМос". Индия участвовала в разработке истребителя Су-57 и потратила 2,2 миллиарда долларов на закупку четырех фрегатов. В 2019 году под давлением и угрозой санкций Соединенных Штатов Индия заключила с Россией контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 5,2 миллиарда долларов. В сентябре 2019 года Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что по состоянию на 4 сентября Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов.

Исходя из географической обстановки и огромного спроса на вооружение Индия может одним выстрелом убить двух зайцев - увеличить свое право голоса в переговорах по стоимости оружия благодаря ценовой конкуренции США и России, и при этом скорректировать отношения с крупными странами путем подписания контрактов на поставку вооружений. Поэтому, несмотря на существующие недостатки, она все равно будет импортировать большое количество вооружения и техники. В последние годы военное сотрудничество между Индией и Россией изменилось от обычных сделок купли-продажи до совместной разработки вооружений. Это говорит о том, что Индия больше не является "простачком" на рынке вооружений, и что борьба за этот рынок между США, Россией и другими странами будет становиться все более ожесточенной.

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1 комментарий
№1
17.04.2020 09:14
Ну, Китайцы сами через третьи страны вполне себе впаривают индусам что самим негоже. Вопрос строго коммерческий, был бы иной - в Поднебесной бы не кипишили, без монеты китаец и слова не произнесет.
+1
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