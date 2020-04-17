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Интерфакс-АВН

Общественный совет при Минобороны России поддерживает идею альтернативной службы при Главном храме Вооружённых сил - зампредседателя

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Александр Каньшин. Источник: pressria.ru.

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Главный храм Вооружённых сил России может стать местом, где призывники станут проходить альтернативную гражданскую службу (АГС), считает зампред Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

"Да, такая возможность рассматривается. Планируется, что АГС можно будет пройти по линии Минобороны - на базе духовно-просветительского центра при Главном храме Вооружённых сил. Эта инициатива, безусловно, поддержана членами Общественного совета при Минобороны",- заявил Каньшин "Интерфаксу" в четверг.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что граждане РФ, не желающие служить по убеждениям, с 2021 года смогут получить профессию при Главном храме Вооружённых сил РФ.

Каньшин отметил, что в этом случае АГС "которую в силу убеждений выбрал молодой человек, приобретает совершенно иной духовно-нравственный смысл".

"Такая служба не унижает, а возвышает человека, пробуждая в нём лучшие человеческие качества", - отметил Каньшин.

Он напомнил, что одним из основных направлений работы духовно-просветительского центра при Главном храме Вооружённых сил РФ, наряду с обучением военных священников и проведением мероприятий с командирами и офицерами военно-политических органов, будет подготовка младшего медицинского персонала - сестёр и братьев милосердия.

"Они вместе с медицинской подготовкой получат знания и воспитание в православной традиции заботы и помощи нуждающимся", - подчеркнул Каньшин, который является также гендиректором благотворительного фонда "Воскресение", который был создан для решения организационных вопросов и сбора средств на строительство храма. Он возводится к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в парке "Патриот" (Кубинка, Московская область).

Для функционирования духовно-просветительского центра уже подготовлены программы обучения и учебные планы, сообщил Каньшин.

"Идёт составление учебных пособий. Над медицинской их частью работают специалисты Военно-медицинской академии, а над духовно-образовательной - Военный университет Минобороны", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что центр оснастят самым современным медицинским оборудованием.

"Важным отличием станет то, - подчеркнул Каньшин, - что братья и сестры милосердия будут иметь возможность служения в Главном храме и там приобщиться к нравственным началам помощи ближнему".

Газета "Известия" в четверг со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что уже в 2021 году призывники, выбравшие АГС, смогут пройти её по линии военного ведомства - при Главном храме Вооружённых сил РФ. "После этого ребят направят работать в медицинские учреждения. Срок их службы, в отличие от тех, кто проходит АГС в гражданских структурах, будет сокращён с 21 до 18 месяцев", - сообщила газета.

Срок АГС составляет 21 месяц.

"Всё это время альтернативщик получает зарплату и соцпакет, предусмотренные штатным расписанием. Однако большой популярностью такая служба не пользуется. Если в войска каждые полгода уходят примерно 130-135 тыс. призывников, то число выбравших АГС за тот же период составляет всего несколько сотен", - сказано в публикации.

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