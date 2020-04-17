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Военное обозрение

Во Франции: Число заражённых на борту авианосца «Шарль де Голль» идёт на сотни

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Источник изображения: topwar.ru

Французское министерство обороны публикует уточнённые данные по числу моряков на борту авианосца «Шарль де Голль», а также по числу выявленных случаев заражения новым вирусом. Статистика выглядит следующим образом: процент заражённости приближается к 40%.

Из сообщения:

К сожалению, число заражённых действительно идёт на сотни.

На начало сегодняшнего дня из 1767 человек, находящихся на борту французского авианесущего корабля, 670 человек являются заражёнными. Также Минобороны отмечает, что в ближайшие часы процент зараженных может оказаться ещё выше, так как пока не все тесты прошли через необходимое аналитическое исследование.

При этом нашла своё подтверждение информация о том, что на авианосце «Шарль де Голль» находятся и четверо американских военнослужащих, которые были прикомандированы к боевому кораблю ВМС Франции. У рядовых французов возникли вопросы как о том, какие именно задачи американские военные выполняли на авианосце французских ВМС, так и о том, не стали ли именно они источниками инфекции?

На текущий момент «Шарль де Голль» находился в порту Тулона. Туда он пришёл после получения данных о первых заражённых на его борту моряках.

В Минобороны Франции отмечают, что готовы перейти к кризисному управлению войсками, включая военно-морскую составляющую. О каких конкретно вариантах такого управления может идти речь, пока не сообщается.

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США
Франция
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Charles de Gaulle
Проекты
Авианосец
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