Al-Monitor (США): Турция не изменила позицию по С-400, несмотря на давление со стороны США

США предложили пакет мер для оказания помощи Турции в проведении военных операций на северо-востоке Сирии, включая «определенное оборудование для борьбы против сирийской агрессии» при условии, что Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов. Но Турция пока на это не согласна.

Позиция Турции в отношении комплексов С-400 не изменилась, хотя Соединенные Штаты, похоже, пытаются соблазнить Анкару поддержкой в Сирии в обмен на отказ от вызывающей споры сделки по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нельзя назвать приемлемым выдвижение предварительных условий в тот момент, когда союзник находится в сложном положении, в очень сложном положении, как в нынешней ситуации в Идлибе", - сказал Чавушоглу в ходе веб-семинара, устроенного Атлантическим советом (Atlantic Council) и Турецкой организации "Наследие" (Turkish Heritage Organization).

Ранее в этом месяце постоянный представитель США при НАТО Кэй Хатчисон (Kay Bailey Hutchison) предложила пакет мер для оказания помощи Турции в проведении военных операций на северо-востоке Сирии при условии, что Анкара откажется от российских зенитно-ракетных комплексов, которые, по ее словам, "не позволяют нам передать (Турции) определенное оборудование для борьбы против сирийской агрессии".

Приобретение Турцией двух поставленных Россией дивизионов С-400 продолжает оставаться источником трений между этими двумя союзниками по НАТО. В начале марта специальный посланник США по Сирии Джеймс Джеффри (James Jeffrey) заявил, что вопрос об С-400 вызвал раскол среди американских официальных лиц относительно предоставления дополнительной помощи Турции в удерживаемых повстанцами районах Сирии.

И вот почему это важно: Анкара и Вашингтон не могут договориться по вопросу об С-400. По мнению Соединенных Штатов, эти комплексы представляют угрозу для противовоздушной обороны НАТО, а также способны поставить под сомнение безопасность американских малозаметных истребителей F-35. Соединенные Штаты пригрозили ввести в ответ санкции, а также исключили Турцию в июле прошлого года из программы по разработке совместного ударного истребителя (joint strike fighter).

Хотя принятый в 2017 году масштабный Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) предусматривает введение финансовых карательных мер против стран, имеющих совместные проекты с российскими военными, администрация Трампа воздержалась от введения санкций в отношении Турции из-за приобретения ей комплексов С-400.

На фоне обострения кризиса в провинции Идлиб в начале этого года, Турция попросила союзников по НАТО о помощи в момент проведения сирийским режимом, поддерживаемом Россией, наступательной операции, в результате которой десятки турецких солдат были убиты, а сотни тысяч мирных жителей вынуждены были бежать на север в направлении закрытой турецкой границы.

Анкара, которая поддерживает некоторые оппозиционные группировки, ведущие борьбу с сирийским президентом Башаром Асадом, потребовала в феврале, чтобы Соединенные Штаты разместили зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" (Patriot) на южной границе Турции для защиты турецких солдат. Чавушоглу во вторник подтвердил, что его страна готова купить их, если со стороны Соединенных Штатов будет сделано "хорошее предложение", однако Пентагон согласится на такой вариант только в том случае, если Турция вернет России комплексы С-400.

"Мы предпочитает покупать у наших союзников. Но если такой возможности нет, я вынужден прибегнуть к альтернативным вариантам", - сказал Чавушоглу.

Комплексы С-400, первые дивизионы которых были доставлены в Турцию в июле 2019 года, еще не введены в строй. Чавушоглу не сказал о том, будет ли российское военное оборудование, как и запланировано, приведено в рабочее состояние позднее в этом месяце.

После саммита с российским визави 5 марта нынешнего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зенитно-ракетные комплексы С-400, в соответствии с существующим планом, будут полностью развернуты в апреле.

Элизабет Хагедорн (Elizabeth Hagedorn)