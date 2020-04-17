На сайте Минобороны России опубликован перечень мероприятий научно-деловой программы форума "Армия-2020"

ЦАМТО, 16 апреля. На официальном сайте Минобороны России опубликован перечень мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Всего запланировано 145 мероприятий, из них 100 круглых столов, 20 брифингов, 17 конференций и 8 межведомственных заседаний.

Старт научно-деловой программе будет дан 23 августа. В первый день форума состоится пленарное заседание, а в период с 24 по 27 августа – конгресс "Диверсификация ОПК в интересах национальных проектов. Трансформация производственной базы".

Основные мероприятия научно-деловой программы будут проводиться в течение пяти дней в период с 24 по 28 августа. Планируется участие представителей правительства Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций военно-промышленного комплекса, а также представителей иностранных государств.

Одним из мероприятий, представляющих высокий интерес для профессионального сообщества, деловых и научных кругов, станет проведение конференции по тематике "искусственный интеллект".

Кроме того, по информации представителей Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, организаторы предусмотрели возможность посвятить один из дней форума работе с талантливой молодежью, молодыми учеными и инженерами, обсуждению с ними перспективных идей, разработок и технологий в инновационной сфере.

В ходе мероприятий научно-деловой программы на полях форума "Армия-2020" планируется обсуждение важнейших вопросов государственной политики и межведомственного взаимодействия в области обороны государства и защиты национальных интересов.

Для работы научно-делового сообщества и специалистов органов военного управления на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" подготовлены 46 конференц-залов и переговорных комнат, в которых одновременно смогут разместиться более 3 тыс. человек. Для расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы будет использоваться видеоконференцсвязь, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Научно-деловая программа формируется в соответствии с перечнем приоритетных национальных проектов, утвержденным Указом президента Российской Федерации, учетом основных тематических разделов выставочной экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2020".