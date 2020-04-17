Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему военного образования обсудят на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 16 апреля. На полях Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдет круглый стол "Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации".

В рамках работы круглого стола состоится обсуждение вопросов применения современных информационных технологий и искусственного интеллекта в системе образования в высших учебных заведениях Минобороны России.

Представители российских военных вузов и органов военного управления проанализируют отечественный и мировой опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность высших учебных заведений и определят перспективы интеграции цифровых и традиционных методов обучения с учетом современных научно-технических достижений.

В рамках круглого стола также пройдет обсуждение влияния искусственного интеллекта на развитие военного образования и науки. Отдельной темой для докладов станет обеспечение необходимых педагогических условий для реализации эффективного внедрения информационных технологий в образовательный процесс в военных вузах.

Ожидается, что к реализации поставленных в рамках работы круглого стола задач будут привлечены заинтересованные организации и предприятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.