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Интерфакс-АВН

В России меняют правила прохождения альтернативной службы - газета

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Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области
Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Граждане, не желающие служить по убеждениям, с 2021г смогут получить профессию при главном храме ВС, АГС в структурах Минобороны РФ будет короче на 3 месяца

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) вводятся в России, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в министерстве обороны РФ.

"Планируется, что уже в 2021 году призывники, выбравшие АГС, смогут пройти её по линии Минобороны. Молодых людей обучат профессии санитара на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооружённых сил РФ. После этого ребят направят работать в медицинские учреждения. Срок их службы, в отличие от тех, кто проходит АГС в гражданских структурах, будет сокращён с 21 до 18 месяцев", - пишет газета.

Сейчас молодые люди, которым убеждения не позволяют брать в руки оружие, проходили службу только в гражданских учреждениях - в качестве санитаров, соцработников и т.д.

"Теперь у них появилась возможность отдать долг Родине в структуре военного ведомства. Автомат им при этом тоже не понадобится", - отмечается в публикации.

Как сообщили источники "Известий" в военном ведомстве, все, кому предстоит пройти АГС, получат возможность выбора: отработать положенное законом время на гражданке или же в структурах Минобороны.

Тех, кто предпочтет военное ведомство, направят в гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию в подмосковном Алабино. Проживать молодые люди будут на территории этого соединения, а учиться профессии санитара - на базе духовно-просветительского центра при главном храме Вооружённых сил, который возводится в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Планируется, что новая система начнет действовать уже в следующем году", - добавил собеседник "Известий" в министерстве.

Сегодня перечень профессий, по которым могут служить альтернативщики, насчитывает десятки позиций. Среди них, в частности, столяр, водитель, электрогазосварщик, почтальон, лифтер, маляр, тракторист, санитар, сторож, садовник, оленевод, пекарь, пожарный и другие.

"Призывная комиссия может направить молодого человека на любое промышленное или сельскохозяйственное предприятие, где необходимы рабочие руки. Срок АГС сегодня составляет 21 месяц. Всё это время альтернативщик получает зарплату и соцпакет, предусмотренные штатным расписанием. Однако большой популярностью такая служба не пользуется. Если в войска каждые полгода уходят примерно 130-135 тыс. призывников, то число выбравших АГС за тот же период составляет всего несколько сотен", - пишет газета.

Издание напоминает, что весенний призыв в России стартовал 1 апреля, но в связи с пандемией коронавируса некоторые регионы уже передвинули сроки начала кампании.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Медицина
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