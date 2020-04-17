НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса - Пентагон

Учения НАТО Saber Junction Exercise в Хохенфельсе на юге Германии.

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс сохраняет боеготовность и приверженность продолжению текущих операций в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Пентагона по итогам видеоконференции министров обороны стран НАТО.

"Союзники подтвердили свою приверженность готовности и продолжению текущих операций. (...) Самый сильный альянс в мире остается готовым", - подчеркивается в распространенном сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Пентагон отметил, что министры "подчеркнули важность противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных сообщений".