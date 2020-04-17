Россия в 2019 году выполняла условия ДСНВ - госдеп США

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в 2019 году соблюдала обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из доклада, распространенного Госдепартаментом США.

"Согласно информации, имеющейся на 31 декабря 2019 года, США удостоверяют, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ. США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в контексте двусторонней консультативной комиссии. Обсуждение этих вопросов продолжалось по состоянию на 31 декабря 2019 года", - сообщило внешнеполитическое ведомство США.