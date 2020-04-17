Войти
Интерфакс-АВН

Испытание Россией противоспутниковой ракеты можно считать угрозой Вашингтону - глава Космического командования США

498
0
+1
Генерал Джон Реймонд. Фото с сайта www.dvidshub.net
Генерал Джон Реймонд. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия осуществила 15 апреля испытание ракета спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту, что представляет собой вызов для интересов США в околоземном пространстве, заявил глава Космического командования США генерал Джон Реймонд.

"Испытание Россией такой ракеты являет собой еще один пример того, что угрозы космическим системам США и их союзников реальны и серьезны, и они растут", - говорится в его заявлении.

При этом он заверил, что Космическое командование следило за испытанием, и что США готовы к сдерживанию агрессии в космосе и к защите собственных интересов и интересов своих союзников в данной сфере.

По его словам, данная российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите. Генерал Реймонд отметил, что данное испытание состоялось после того, как РФ, согласно заявлениям США от февраля, проверяла на орбите работу аппаратов COSMOS 2542 и COSMOS 2543.

Глава Космического командования подчеркнул, что по мнению Вашингтона, активность этих двух спутников напоминала о тех предыдущих российских космических аппаратах, которые демонстрировали характеристики космического оружия. В данном случае оба российских аппарата во время нахождения на орбите маневрировали возле правительственного спутника США, что в свою очередь можно "расценить как безответственное и потенциально угрожающее" поведение.

"Это испытание (ракеты - ИФ) еще одно доказательство лицемерного отношения России к предложениям о контроле за космическими вооружениями, которые делались с целью ограничить возможности США, причем (у России - ИФ) явно не было намерений остановить собственные противоспутниковые программы", - подчеркнул Реймонд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Похожие новости
09.09.2016
Шантаж по поводу Ан-124 способен ударить по самой Украине
15.02.2016
«Антей» снова в воздухе
20.12.2011
Место встречи уступить нельзя
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
05.03.2009
ВРЕМЯ СОБОРНОСТИ
02.04.2008
УУАЗ рассчитывает укрепиться на рынке стран Латинской Америки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:11
  • 11
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях