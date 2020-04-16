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Интерфакс-АВН

Меры по поддержке радиоэлектронной отрасли РФ будут разработаны к маю - Борисов

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Варианты финансирования радиоэлектронной отрасли в РФ будут проработаны к маю, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Президента не устроило то, что мы сначала предложили вернуться к этому вопросу, исходя из текущей ситуации, ближе к осени, он настоял на том, чтобы мы двигались энергичнее. Мы приняли его поручение как приказ: сейчас будем формировать все необходимые меры для того, чтобы выйти с конкретными предложениями, в первую очередь по вопросам финансирования, в мае",- сказал Борисов журналистам по итогам совещания Владимира Путина с членами правительства, на котором обсуждались вопросы развития радиоэлектроники.

"Вообще знаково, что президент в такой сложной ситуации, в которой оказалась не только страна, но и весь мир в связи с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции, нашел возможность уделить внимание этой важной системообразующей отрасли, от развития которой зависит не только обороноспособность нашей страны, но и фактически всей промышленности",- заявил вице-премьер.

Он сообщил, что на совещании обсуждались вопросы нетарифного регулирования, налоговых преференций, таможенных, тарифных послаблений для того, "чтобы стимулировать приток в эту отрасль частных инвестиций".

"Сегодня обсуждались вопросы конкретные, какими путями и мерами можно достичь необходимых результатов: это и, безусловно, бюджетная и внебюджетная поддержка, которая должна кратно быть увеличена - инвестиции в эту отрасль. Не секрет, что мы отстаем от ведущих европейских, американских стран, Юго-Востока по инвестициям в это направления в десятки раз", - сказал Борисов.

Вице-премьер добавил, что также обсуждалась тема создания новых рыночных ниш государством, которые могли бы стать драйвером для развития данной отрасли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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