Нет денег, нет «революции» - боевики сдаются Асаду

Боевики созданной при поддержке США группировки «Джейш Магавир ас-Саура» («Армия революционных коммандос»), которая все последние годы действовала в районе Эт-Танф на востоке сирийской провинции Хомс, сдаются правительственным войскам.

По данным источников в Дамаске более десяти пикапов «коммандос», в том числе с установленными на них пулемётами, проследовали из подконтрольной американцам зоны в сторону армейского блокпоста.

Как указывают сирийские военные, проамериканские «умеренные» боевики согласились уйти из района Эт-Танф, сдать оружие и боеприпасы в обмен на то, что их не будут преследовать за участие в незаконных вооружённых формированиях. Отмечается, что соглашение было достигнуто с одним из отрядов «Джейш Магавир ас-Саура» после длительных переговоров.

«Армия революционных коммандос» была сколочена контингентом США в регионе для противостояния правительственным войскам Башара Асадана восточном участке границы Сирии и Ирака. Поначалу «коммандос» предполагались для серьезного противостояния силам Дамаска, однако после ряда поражений стали лишь войсками прикрытия стратегически важного региона Эт-Танф, отмечает портал «Военный обозреватель».

В последнее время американские военные сосредоточились только на удержании контроля над нефтеносными районами провинций Дейр-эз-Зор и Хасаке. База в Эт-Танфе их стала интересовать значительно меньше. Соответственно сильно сократилось и финансирование дислоцированных здесь «умеренных» боевиков.