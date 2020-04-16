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ТАСС

Песков: Путин не принимал решение о привлечении врачей МО к борьбе с коронавирусом в РФ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Представитель Кремля отметил, что российские "военные специалисты наработали большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе международный", который "может быть применен там, где это потребуется"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не принимал решение о привлечении врачей Министерства обороны для помощи гражданским специалистам во время распространения коронавируса в РФ.

Отвечая в среду на просьбу журналистов прокомментировать высказывание главы государства о возможности привлечения медиков Минобороны к борьбе с коронавирусом, представитель Кремля пояснил, что Путин имел в виду уже имеющийся у военных специалистов опыт. "Наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе международный опыт, они работали и продолжают работать в горячих точках, и, конечно, этот бесценный опыт может быть применен там, где это потребуется", - сказал Песков.

При этом он отметил: "Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом России". Он добавил, что Путин говорил исключительно о медицинских специалистах Министерства обороны РФ.

13 апреля на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин не исключил возможности задействовать медиков Минобороны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства напомнил, что военнослужащие Министерства обороны РФ достаточно эффективно работают за границей, помогая бороться с этой инфекцией, он также обратил внимание на большие резервы Минобороны, поскольку была задействована лишь малая толика имеющихся возможностей.

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