Обозреватель (Украина): в России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику

На Украине сторонники «партии войны» продолжают бряцать оружием. Так, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что в случае «наступления» России на Украину, его страна может нанести удар модернизированными ракетами «Ольха-М» по критически важным объектам РФ. В Москве это провокационное высказывание якобы вызвало панику, утверждает «Обозреватель».

На Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России в Донбассе. Эта новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.

Речь идет о модернизированной ракете "Ольха-М". В случае нового широкомасштабного наступления РФ, с ее помощью наша страна получает мощное средство сдерживания, подчеркнул в комментарии Цензор.net директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

"Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014 - 2015 годах, зная, что удары "Ольхи" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского‟", - сказал он.

Отметим, что именно эти слова вызвали панику в росСМИ, которые начали писать, что "на Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ".

"Нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, не исключил директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. По его мнению, украинские системы реактивного залпового огня при необходимости могут нанести удары по российской инфраструктуре", - процитировало РЕН ТВ.

Со своей стороны издание "Известия" заявило не только о том, что в нашей стране якобы "допустили нанесение ракетного удара по России". "На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв‟", - утверждает росСМИ.

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