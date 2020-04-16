Сообщением о положении дел на борту авианосца ВМС США Крозье застал врасплох начальство - материал в NI

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В американской прессе продолжается активное обсуждение инцидента с командиром (в американском варианте – с капитаном) авианосца «Теодор Рузвельт». Капитан Бретт Крозье, узнав о наличии на борту авианосца заражённых моряков, через СМИ попросил Пентагон принять срочные меры. Меры приняли, но в итоге Крозье сняли с должности, мотивировав это тем, что он нарушил требования устава, сообщив о возникших проблемах не напрямую начальству, а через журналистов.

Ситуацию комментируют различные американские СМИ, в их числе и известный журнал The National Interest. В материале Томаса Споэра и Дакоты Вуд говорится о том, что они не оправдывают действий Крозье. При этом в материале есть такие слова:

На наш взгляд, ключевая история, которая вытекает непосредственно из освобождения Крозье от командования и последовавшей отставки (и.о.министра ВМС США) Модли, заключается в важности (1) соблюдения протокола при исполнении своего долга, особенно при повышении уровня полномочий, и (2) оставаться профессиональным насколько это возможно при реагировании на события, будь то во время кризиса или в ходе обычных операций в мирное время.

Автор в статье NI говорят о том, что, вероятно, Бретт Крозье своим сообщением о положении дел на борту авианосца застал врасплох начальство, нарушив всю цепочку отчётности.

Из статьи:

Эти сообщения Крозье поставили под сомнение статус передового авианосца в умах американцев и потенциально навредили пониманию о боеготовности ВМФ США в умах партнёров и конкурентов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Далее говорится, что и сам Томас Модли нарушил уставные требования, приняв единоличное решение о снятии Крозье с капитанской должности.

В статье отмечается, что оба этих человека допустили то, чего не должны были допускать, "особенно в такой сложный период".

Автор в NI:

Мы ожидаем, что повышенное внимание со стороны Конгресса и повышенная чувствительность в министерстве обороны и в администрации Трампа помогут обеспечить нашим вооруженным силам возможность делать то, что мы от них ожидаем, даже во время пандемии.