Войти
Военное обозрение

Сообщением о положении дел на борту авианосца ВМС США Крозье застал врасплох начальство - материал в NI

133
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американской прессе продолжается активное обсуждение инцидента с командиром (в американском варианте – с капитаном) авианосца «Теодор Рузвельт». Капитан Бретт Крозье, узнав о наличии на борту авианосца заражённых моряков, через СМИ попросил Пентагон принять срочные меры. Меры приняли, но в итоге Крозье сняли с должности, мотивировав это тем, что он нарушил требования устава, сообщив о возникших проблемах не напрямую начальству, а через журналистов.

Ситуацию комментируют различные американские СМИ, в их числе и известный журнал The National Interest. В материале Томаса Споэра и Дакоты Вуд говорится о том, что они не оправдывают действий Крозье. При этом в материале есть такие слова:

На наш взгляд, ключевая история, которая вытекает непосредственно из освобождения Крозье от командования и последовавшей отставки (и.о.министра ВМС США) Модли, заключается в важности (1) соблюдения протокола при исполнении своего долга, особенно при повышении уровня полномочий, и (2) оставаться профессиональным насколько это возможно при реагировании на события, будь то во время кризиса или в ходе обычных операций в мирное время.

Автор в статье NI говорят о том, что, вероятно, Бретт Крозье своим сообщением о положении дел на борту авианосца застал врасплох начальство, нарушив всю цепочку отчётности.

Из статьи:

Эти сообщения Крозье поставили под сомнение статус передового авианосца в умах американцев и потенциально навредили пониманию о боеготовности ВМФ США в умах партнёров и конкурентов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Далее говорится, что и сам Томас Модли нарушил уставные требования, приняв единоличное решение о снятии Крозье с капитанской должности.

В статье отмечается, что оба этих человека допустили то, чего не должны были допускать, "особенно в такой сложный период".

Автор в NI:

Мы ожидаем, что повышенное внимание со стороны Конгресса и повышенная чувствительность в министерстве обороны и в администрации Трампа помогут обеспечить нашим вооруженным силам возможность делать то, что мы от них ожидаем, даже во время пандемии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Похожие новости
19.04.2019
ВМС США отказались от разработки противоторпед для авианосцев
18.04.2019
Программа ВМС США по противоторпедной защите авианосцев закрыта
10.11.2017
Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане
28.11.2012
Секретный беспилотный самолет прибыл на авианосец CVN75 «Гарри Трумэн»
23.11.2012
США ненадолго сократят присутствие авианосцев в Персидском заливе
07.03.2008
В России все секрет... И ничего не тайна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.04 02:27
  • 2
Китайский БТР получил 40-мм пушку с телескопическими снарядами
  • 16.04 01:57
  • 1
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
  • 16.04 00:35
  • 521
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 23:41
  • 16
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 23:38
  • 10
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 23:30
  • 229
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 22:31
  • 7
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 21:35
  • 8
Как Сталин с кризисом авиастроения боролся
  • 15.04 21:30
  • 4
"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США
  • 15.04 21:16
  • 18
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 20:36
  • 7
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 20:15
  • 11
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 20:11
  • 5
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 18:23
  • 2
Высший пилотаж «Хищника»
  • 15.04 15:53
  • 57
Коронавирус поразил китайские ракеты