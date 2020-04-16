Индия намерена приобрести торпеды MK-54 для оснащения самолетов P-8I – DSCA

Базовый патрульный самолет Boeing P-8I Neptune (Poseidon) авиации ВМС Индии (индийский бортовой номер IN 320) с четырьмя подвешенными противокорабельными ракетами Boeing AGM-84L Harpoon Block II во время испытаний в США.

ЦАМТО, 15 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" легких торпед MK-54 и сопутствующего оборудования. Общая стоимость закупки может составить 63 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 13 апреля.

Правительство Индии обратилось к администрации США с запросом о продаже 16 легких торпед MK-54 All Up Round и трех учебных торпед MK-54.

Запрос также включает запасные части для MK-54, контейнеры для торпед, учебные торпеды многоразового применения (REXTORP) с контейнерами, отсеки для флотских учений (Fleet Exercise Section или FES) и топливные баки, принадлежности для воздушного пуска с борта самолетов, запасные части, техническую документацию, вспомогательное и испытательное оборудование, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и укрепит американо-индийские стратегические отношения.

В уведомлении отмечается, что поставка торпед MK-54 расширит возможности Индии по противодействию существующим и перспективным угрозам. Индия намерена использовать торпеды с борта самолетов P-8I (легкая торпеда МК-54 обеспечит возможность проведения противолодочных операций).

Основным подрядчиком программы выбрана компания Raytheon Integrated Defense System. Покупатель обычно требует выполнения сопутствующей контрактам офсетной программы, условия которой будут определены в ходе дальнейших переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства и не означает, что контракты на продажу всего оборудования в запрошенном объеме будут обязательно подписаны.