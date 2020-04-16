Доля современного вооружения в войсках противовоздушной обороны ЦВО превышает 70 проц.

ЦАМТО, 15 апреля. Доля современного зенитного ракетного и радиолокационного вооружения в войсках ПВО Центрального военного округа превышает 70%, сообщил начальник управления войск ПВО и авиации ЦВО полковник Владимир Кукушкин.

На сегодняшний день на вооружении объединения ВВС и ПВО ЦВО состоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". В 2020 году на вооружение двух зенитных ракетных полков, дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, поступит еще четыре комплекта ЗРС С-400. Личный состав уральского полка уже прошел переобучение в специализированном профильном учебном центре. Кроме того, в среднесрочной перспективе ожидается поставка новой ЗРС С-350 "Витязь" в зенитные ракетные полки в Хакасии и Красноярском крае.

Система С-350 "Витязь" разработана концерном ВКО "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс отличается высокой автоматизированностью и предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Каждая пусковая установка оснащена 12 зенитными ракетами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.