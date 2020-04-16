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Военное обозрение

«Никогда не поставим под сомнение целостность обороны НАТО»: Турция заявила о готовности закупить ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Турция в очередной раз заявила о готовности приобрести у США зенитно-ракетные комплексы Patriot или аналогичные системы ПВО у союзников по НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого МИД, выступая во вторник на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Атлантическим советом, заявил, что Анкара готова приобрести у США ЗРК Patriot, "если поступит хорошее предложение". Он также пояснил, что покупка российской ЗРС С-400 стала возможной только после того, как США в течение нескольких лет отказывались продать американские зенитные комплексы.

Решение Турции купить системы С-400 является результатом нежелания США удовлетворять наши срочные потребности в течение продолжительного времени, в течение 10 лет. Это признавал и президент Трамп

- сообщил Чавушоглу.

По словам турецкого министра, позиция Турции по урегулированию вокруг С-400 остается неизменной: Анкара предлагает Вашингтону создать техническую рабочую группу с участием НАТО.

И наша позиция по урегулированию вопроса вокруг С-400 не изменилась: мы предлагаем США создать техническую рабочую группу с участием НАТО. И НАТО в действительности может возглавлять эту техническую рабочую группу. Это предложение все еще остается на столе

- отметил он.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция никогда не поставит под угрозу целостность оборонительной системы НАТО, однако если союзники по альянсу не смогут предоставить Анкаре зенитные комплексы, Турция будет рассматривать альтернативные предложения.

В будущем нам понадобится больше систем ПВО. И если наши союзники смогут их предоставить, то это не обязательно должны быть комплексы Patriot из США, это может быть и Eurosam - СП Франции и Италии - или любая схожая система от других союзников. Мы предпочитаем приобретать у своих союзников. Но если нет, то я должен рассматривать альтернативы

- заявил министр.

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Страны
Италия
Россия
США
Турция
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
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