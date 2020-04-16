Для сдерживания пандемии коронавируса необходимо отменить санкции в отношении Сирии - заявление представителей РФ и САР

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Мировое сообщество должно надавить на США и Запад для отмены санкций в отношении Сирии, препятствующих медицинским поставкам для борьбы с коронавирусом, говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Восстановить возможности государства для полномасштабной борьбы с коронавирусной инфекцией возможно только за счет иностранной поддержки. Однако введенные в одностороннем порядке США и европейскими странами в отношении Сирийской Арабской Республики санкции препятствуют поставкам необходимых медикаментов и медицинского оборудования", - говорится в документе.

По приведенным в нем данным, в Сирии критически не хватает тестов на коронавирус, мест в больницах и аппаратов ИВЛ - ежедневно в стране тестируют около 100 человек, а в больницах имеется всего 25 тыс. койко-мест.

В заявлении отмечается, что генсек ООН Антониу Гутерриш и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвали к ослаблению санкций для борьбы с коронавирусом, "руководствуясь здравым смыслом и предвидя возможную катастрофу". Кроме того, в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев прогнозируют высокую вероятность масштабного распространения вируса в Сирии.

"В этих условиях призываем все мировое сообщество предоставить правительству Сирии международную поддержку и оказать давление на США и их союзников для отмены незаконных и бесчеловечных санкций, фактически направленных на истребление населения целой страны", - говорится в совместном заявлении.

По словам Мизинцева и Махлюфа, на данный момент американцы "отказываются видеть угрозу распространения эпидемии в Сирии", а звучащие призывы к смягчению санкций не влияют на санкционную политику США, "даже если речь идет о выживании всего сирийского народа".

Согласно последним данным, в Сирии диагностировали 29 заразившихся COVID-19, двое человек с коронавирусом скончались.