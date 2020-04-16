Оригинал взят у коллеги dambiev в Испытания новейших китайских автоматов QBZ-191 в НИИ оружейной промышленности № 208

Небезынтересный репортаж китайского телеканала CCTV об испытаниях новейшего китайского автомата QBZ-191 калибра 5,8×42 мм в НИИ оружейной промышленности № 208 корпорации Norinco.

Предполагается появление трёх версий автомата - со стволами длиной 267 мм (PDW), 368 (основной образец) и удлинённым тяжёлым стволом для снайперов в отделениях.

Безударная автоматика работает за счёт отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Затвор поворотный. УСМ обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня, магазины используются от QBZ-95. Оружие оснащено длинной планкой "пикатини" сверху алюминиевой ствольной коробки и цевья, складной мушкой и ;регулируемым по длине пластиковым прикладом (складывание не предусмотрено).

Cо стороны bmpd напомним, что еще в 2017 году появилась информация о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует замену своего стандартного автомата по схеме буллпап QBZ-95-1 под патрон калибра 5,8×42 мм автоматом в стандартной компоновке. 1 октября 2019 года на военном параде, посвящённом 70-летию Китайской Народной Республики, в строю военнослужащих НОАК были впервые продемонстрированы новые автоматы QBZ-191 того же калибра 5,8×42 мм.