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Интерфакс-АВН

Турция не отказывается от контракта с Россией по С-400, но хочет купить и Patriot у США - Чавушоглу

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник о неизменности позиции Турции по вопросу о закупке у России зенитных ракетных систем С-400.

"Наша позиция по сделке по С-400 осталась неизменной", - сообщил журналистам глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Россия, и мы должны признать это, наш сосед и очень важный игрок в нашем регионе, поэтому, естественно, следует сотрудничать с Москвой, хотя это и не всегда просто", - сказал он, отметив, что турецкая сторона "работает с Россией, когда это возможно".

В то же время Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары закупить у США ЗРК Patriot.

"Мы (Турция, - "ИФ") готовы закупить американские системы Patriot, если нам поступит хорошее предложение", - объяснил министр.

Чавушоглу отметил, что "Турция никогда не подвергнет риску целостность оборонной системы НАТО".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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