Охрана периметра ― будущее уже сейчасОхрана периметра ― будущее уже сейчас

Какие образы у вас возникают при упоминании охраны периметра? Что-то про заборы, бабушек “божий одуванчик” с берданками, кучу камер и прожекторы? Сигнализации? Да, что-то похожее было очень давно.

В связи с последними событиями подход к контролю охраны зданий, участков государственной границы, акваторий и протяженных открытых пространств будет кардинально меняться.

В этом посте я хочу рассказать о проблемах существующих классических систем, и о том, какие изменения происходят сейчас в сфере систем охраны. Что уходит в прошлое, а что уже используется в современных системах безопасности.

Как это было раньше?

Я родился в закрытом городе, и с детства привык к пропускному режиму, бетонным заборам, солдатам и колючей проволоке. Сейчас я с трудом представляю, каких титанических усилий стоило обеспечить надежную охрану периметра целого города.

Подготовка территории для установки бетонных ограждений — это работа с осушением болот, тоннами земли и лесом. А ещё нужно установить периметровые датчики (извещатели), камеры, освещение. Все это должна поддерживать огромная группа эксплуатации: оборудованию требуется обновление, сезонная регулировка и ремонт.

Многие охранные извещатели начали разрабатывать в СССР еще в 70-х годах прошлого века в моем и еще нескольких городах. С того времени принцип их работы “нарушил-зазвенело” сильно не изменился, а надежность и помехоустойчивость возросла. Усовершенствовались также элементная база и технология производства.

По сути, и тогда, и сейчас, извещатель лишь формирует сигнал тревоги при обнаружении нарушителя в охраняемой зоне.

Конечно, к этому можно добавить решетки, камеры, прожекторы, поставить бетонные заборы и создать несколько рубежей охраны.

Но все это только удорожает комплекс охраны и не избавляет от главного недостатка “классических” систем. Время «взаимодействия» опытного нарушителя с рубежом всего несколько секунд. До момента вторжения и после него мы ничего не знаем о его действиях.

А это значит, что можно не успеть принять необходимые меры до пересечения периметра объекта и получить большую головную боль после вторжения.

Какой могла бы быть идеальная система охраны?

Например, такой:

Обнаружить нарушителя до пересечения границы охраняемой зоны. На расстоянии, скажем, 20-50 метров от ограждения. После чего система должна следить за траекторией движения нарушителя до момента вторжения и после него. Траектория движения нарушителя и кадры видеоконтроля отображаются на мониторах службы безопасности. При этом количество видеокамер слежения должно быть минимальным, чтобы не увеличивать стоимость охранного комплекса и не перегружать глаза и мозги сотрудников служб безопасности.

Сейчас подобными функциями обладают радиолокационные системы охраны (РЛС). Они обнаруживают движущиеся объекты, идентифицируют нарушителя, определяют местоположение (дальность и азимут) нарушителя, его скорость, направление передвижения и другие параметры. На основе этих данных можно построить на плане объекта траекторию движения. Это позволяет прогнозировать дальнейшее передвижение нарушителя к важным объектам внутри охраняемой территории.

Пример отображения информации радиолокационного охранного комплекса на мониторе службы охраны. Источник: habrastorage.org

Такая радиолокационная система работает в пределах сектора обзора от десятков градусов до 360 градусов по азимуту. Видеокамеры дополняют визуализацию. С помощью данных радиолокатора поворотная платформа видеокамер обеспечивает визуальное сопровождение нарушителя.

Для полного покрытия территории объекта с протяженным периметром (от 5 до 15 км) может хватить всего несколько РЛС с углом обзора до 90 градусов. В этом случае локатор, который обнаружил нарушителя первым, следит за ним и анализирует параметры его перемещения до того момента, пока нарушитель не попадет в поле зрения уже другого локатора и другой телекамеры.

В результате объект постоянно находится под контролем оператора службы охраны.

Такая концепция построения системы охраны информативна, достаточно эффективна и эргономична.

Вот пример реальной работы подобной системы:

Готов продолжить публикации. Например, о системах противодействия БПЛА и дронам и современным композитным ограждениям (альтернатива железобетонным ограждениям).