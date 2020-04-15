Военный эксперт: робот "Соратник" – принципиально новая разработка

В России начались работы над новым боевым роботом "Соратник". В эфире радио Sputnik об особенностях опытно-конструкторских работ рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

В России начался первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах министерства обороны.

Компания-разработчик боевого робота "Уран-9" "766 УПТК" (входит в концерн "Калашников") опубликовала на сайте госзакупок несколько документов, из которых следует, что до конца нынешнего года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром "Соратник". Объем финансирования превышает 130 миллиардов рублей.

Ранее "Соратником" назывался бронированный робототехнический комплекс, разработанный по инициативе концерна "Калашников". Однако на форуме "Армия-2019" Владимир Дмитриев (на тот момент гендиректор "Калашникова") заявил, что новые "Соратники" "будут совершенно другими изделиями".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, ответственный редактор газеты "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин отметил, что опытно-конструкторские работы предполагают изменения в конструкцию роботизированной техники.

"Развитие робототехнических систем, беспилотных аппаратов – это один из главных трендов развития вооружения и техники у министерства обороны в настоящее время. Цель создания таких аппаратов – максимально обезопасить жизнь военнослужащих на поле боя или при выполнении сложных специальных задач. Аппараты находятся в стадии испытаний, доработок – министерство обороны изучает на практике возможности робототехнических комплексов. И то, что сейчас вносятся изменения в конструкцию, это вполне логично и оправдано", – сказал Дмитрий Литовкин.

Кроме того, по его словам, военная техника дорабатывается на этапе войсковой эксплуатации.

"Боевой робот "Соратник" – принципиально новая разработка, но это не означает, что именно в таком виде она будет принята на вооружение в конечном итоге. В том числе и войсковая эксплуатация выявляет огрехи, которые заложены конструкторами в сверхидею. И наоборот: те идеи, которые заложены, могут быть недостаточными для того, чтобы выполнить пожелания военных. Испытания – это взаимовыгодный обмен мнениями. В итоге будет получена боевая единица, которая соответствует возможностям промышленности и оправдывает ожидания военных", – отметил военный эксперт.