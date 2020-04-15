Federación de Periodistas del Perú (Перу): Перу модернизирует российские истребители-бомбардировщики для укрепления своих ВВС

Перуанское издание рассказывает о возобновлении работ по контракту между Рособоронэкспортом и ВВС Перу. Однако к старым договоренностям могут добавиться новые — сейчас обсуждается прохождение перуанскими летчиками курсов повышения квалификации в России.

В рамках выполнения государственного контракта стоимостью 31,99 миллионов долларов США, подписанного 23 декабря 2014 между Управлением техобслуживания (SEMAN) ВВС Перу и Рособоронэкспортом, в воздушном пространстве Перу вновь появились истребители-бомбардировщики Су-25.

В эксклюзивном интервью Федерации журналистов Перу генерал-майор Сергей Полетучий сообщил, что возглавляемая им группа консультантов Министерства обороны РФ, которая находится в Перу, посетила Авиационную группу № 11, дислоцирующуюся на авиабазе "Эль Пато". Авиабаза находится в городе Талара на северо-востоке страны.

Как сообщил Полетучий, в ходе посещения авиабазы российская делегация смогла осмотреть истребители-бомбардировщики Су-25, Су-25K и Су-25УБК советского и российского производства, а также оборудование и вооружение, установленное на этих самолетах.

В настоящее время командование ВВС Перу держит на контроле исполнение контракта на ремонт и модернизацию Су-25, которые находятся на вооружении ВВС Перу и известны в мире как "летающие танки".

"Модернизация касается лишь части вышеупомянутого контракта после длительного перерыва в его исполнении, что позволит ВВС Перу продолжить осуществление программ повышения профессионального мастерства летчиков и таким образом повысить уровень их боевой подготовки", - отметил российский генерал.

В ходе встречи генерала Полетучего и командира Авиационной группы № 11 перуанский военный заявил, что, помимо тренировок на тренажерах, он также надеется на то, что перуанские летчики смогут пройти летную подготовку в РФ. Этот вопрос сейчас обсуждается в руководстве ВВС Перу.

Стоит отметить, что перуанские летчики, включая командующего ВВС, проходили подготовку в учебных центрах Министерства обороны РФ и неоднократно бывали на курсах повышения квалификации.

По завершении визита члены российской военной делегации высказали свои предложения по вопросам повышения квалификации летного и наземного состава на курсах малой и большой длительности, а также передали перуанской стороне проект дополнительной профессиональной подготовки с использованием тренажеров. Со своей стороны, командир Авиационной группы № 11 заявил о том, что изучит все варианты летной переподготовки и представит соответствующий доклад командованию ВВС Перу, которое уже будет принимать решение об отправке летчиков на курсы.

Су-25 "Грач" представляет собой одноместный самолет с двумя двигателями, разработанный в СССР конструкторским бюро Сухого и предназначенный для огневой поддержки сухопутных войск.

Эффективность Су-25 была подтверждена в ходе боевых действий в Афганистане, Ираке, во время войны в Персидском заливе 1991 года; в 1993 году, когда Абхазия защищала свою территорию от агрессии со стороны Грузии; в 2001 году в ходе конфликта в Македонии, когда власти этой страны использовали эти самолеты для борьбы с албанскими мятежниками; в 2008 году в ходе операции по принуждению Грузии к миру, когда Россия спасла от геноцида население Южной Осетии, который планировали совершить грузинские власти.

Рикардо Зедано (Ricardo Zedano)