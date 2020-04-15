Законопроект, который смягчает корпоративное законодательство для АО в сфере ОПК, принят Думой в I чтении

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снимает запрет на создание и функционирование АО с единственным акционером в том случае, если это "дочка" интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 100% акций которых находится в собственности РФ.

Законопроект (N908035-7) был внесен в Госдуму правительством РФ в конце февраля.

Согласно действующему законодательству, акционерное общество не может иметь акционером другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Под компанией одного лица понимается хозяйственное общество, имеющее единственного участника. При этом есть ряд исключений, которые последовательно были сделаны для "Роскосмоса", "Ростеха", Агентства по страхованию экспортных кредитов, "Почты России", предприятий атомной отрасли. Законопроект предлагает включить в данный перечень интегрированные структуры ОПК в том случае, если они на 100% принадлежат РФ.

В пояснительной записке говорится, что данная мера позволит принимать решения, в том числе по вопросам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа и реализации федеральных целевых программ, единственным акционером без учета необходимости формального соблюдения сроков подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ. "Так, например, для размещения дополнительных акций в рамках реализации федеральных целевых программ и получения бюджетных инвестиций необходимо принятие решения общего собрания акционеров общества об увеличении уставного капитала. При соблюдении всех сроков проведения корпоративных мероприятий, установленных законодательством, для проведения собрания акционеров общества необходимо минимум 36 дней с момента его созыва", - отмечается в пояснительной записке.