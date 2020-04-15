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Интерфакс-АВН

Реконструкция гидролаборатории Центра подготовки космонавтов почти завершена - Рогозин

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

24 апреля в лаборатории начнутся испытания нового российского модуля для МКС "Наука"

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Работы по реконструкции гидролаборатории Центра подготовки космонавтов близки к завершению, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов им.Ю.А.Гагарина практически восстановлена", - написал Рогозин в своем твиттере.

"Аквалангисты готовят погруженный макет Многофункционального лабораторного модуля МЛМ к испытаниям с участием космонавтов. Они начнутся 24 апреля с участием Героя России Сергея Рыжикова", - добавил он.

По его словам, в ходе испытаний космонавты будут отрабатывать выходы в открытый космос необходимые для присоединения модуля к МКС.

В августе прошлого года глава ЦПК Павел Власов сообщил, что первые работы в лаборатории начнутся в октябре.

По его словам, центр вынужден был прибегать "к судебным решениям для того чтобы отстоять свои интересы как заказчика и побудить исполнителя к завершению работ по договору".

Ремонт лаборатории начался в 2014 году, его планировалось завершить к концу 2016 года, однако сроки неоднократно переносились из-за проблем с разрешительной документацией и подрядчиками.

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Рогозин Дмитрий
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