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Грузоподъемность пожарного танка Т-55 – 10 000 литров

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Источник изображения: vpk-news.ru

Львовский бронетанковый завод, входящий в состав госконцерна Укроборонпром, передал Вооруженным силам Украины партию из 4 пожарных машин ГПМ-54.

На завершающей стадии модернизации находятся еще 3 таких машины. Следующую партию армии передадут уже к концу месяца, сообщает Укроборонпром. На современные ГПМ-54 установлено новое гидравлическое оборудование европейских производителей для обеспечения управления лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины, сообщает УНИАН.

Также на пожарный танк установлено новое бульдозерное оборудование с грейдерным положением, доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола для тушения пожара без остановки основного двигателя на месте и во время движения. 

Директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук рассказал, что предприятие загружено контрактами в рамках государственного оборонного заказа до августа 2020 года. 

«Чаще всего это ремонт и модернизация танков Т-64 для нужд военных. Однако мы надеемся к тому времени получить новый государственный оборонный заказ, чтобы иметь возможность работать и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать военных качественно отремонтированной бронетехникой», - отметил Андрощук. 

ГПМ-54 созданы на базе танка Т-55. Машина содержит цистерну с водой на 10 тысяч литров, а также бак для пены на 1,1 тысячи литров. Танк может тушить пожар на расстоянии до 60 метров. Сейчас ГПМ-54 – единственный вид бронированной пожарной гусеничной техники на вооружении ВСУ. Он необходим на складах оружия и боеприпасов для тушения пожаров там, где не может добраться ни одна другая техника.

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Страны
Украина
Продукция
Т-55
Компании
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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