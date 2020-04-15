Научно-исследовательскому испытательному центру авиационно-космической медицины и военной эргономики – 85 лет

ЦАМТО, 14 апреля. Научно-исследовательскому испытательному центру (авиационно-космической медицины и военной эргономики) Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны России исполнилось 85 лет.

Сегодня Центр авиационно-космической медицины и военной эргономики – головная научно-исследовательская организация, занимающаяся комплексным изучением проблем человеческого фактора в авиации. В Центре сформированы получившие мировую известность научные школы по авиационной физиологии, гигиене и радиологии, экстремальной медицине, авиационной психологии и эргономике.

Здесь трудятся высокопрофессиональные научные кадры. Центр участвует в работах по созданию нового защитного снаряжения летчика с применением современных материалов и технологий, нового поколения вентилируемого снаряжения. Специалистами Центра разработаны и предложены в практику авиационной медицины методики специальной психофизиологической подготовки летного состава для повышения устойчивости к факторам полета: большим, длительным и быстронарастающим динамическим перегрузкам, вестибулярным раздражителям, а также методики тренировок по выработке навыков работы в индивидуальном защитном снаряжении.

По инициативе выдающегося физиолога, пионера авиационной медицины В.В.Стрельцова, в нашей стране в 1935 году на базе сектора военно-воздушной службы Научно-исследовательского испытательного института РККА был образован Авиационный научно-исследовательский санитарный институт. Позднее он был переименован в Научно-исследовательский испытательный институт авиационной медицины РККА им.И.П.Павлова, а затем – в Государственный научно-исследовательский испытательный институт (авиационной и космической медицины) Министерства обороны Российской Федерации.

По просьбе академика Сергея Королева коллектив привлекался к решению медико-биологических проблем подготовки полета человека в космос. Уже в конце 1940-х годов здесь проходили первые в мире работы по изучению влияния факторов космического полета на организм животных и человека. Сотрудники обеспечили подготовку и проведение исследований биологических объектов на первых спутниках Земли. С 1947 по 1961 годы здесь было подготовлено и осуществлено 28 пусков геофизических ракет, полеты двух искусственных спутников Земли, в том числе с собакой Лайкой на борту, и четырех космических кораблей-спутников.

Специалисты Института принимали участие в отборе первой группы слушателей-космонавтов из числа 20 военных летчиков-истребителей, которая получила впоследствии название "гагаринской". Впервые была разработана система медико-биологического обеспечения жизнедеятельности человека в космическом полете, медицинского контроля за состоянием космонавта и защиты его от влияния неблагоприятных факторов.

В 1961 году за медико-биологическое обеспечение космического полета Юрия Гагарина Институт был удостоен орденом Красной Звезды, а 92 его сотрудника – высоких государственных наград.

До конца 1968 года Институт координировал отечественные исследования в области космической биологии и медицины, возглавляя работы по подготовке и обеспечению полетов одноместных космических кораблей.

Институтом был выполнен также большой объем медицинских и инженерно-психологических исследований по программе разработки космического корабля "Буран".

После ряда преобразований в 2012 году ГНИИИ был преобразован в научно-исследовательский испытательный центр (авиационно-космической медицины и военной эргономики) и вошел в состав Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.