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ЦАМТО

На форуме "Армия-2020" обсудят вопросы развития средств технического вооружения Железнодорожных войск

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Железнодорожные войска
Военные учения железнодорожных войск.
Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 14 апреля. Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск будут обсуждены в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Основной темой обсуждения станет техническое переоснащение Железнодорожных войск и налаживание тесного контакта с передовыми производителями соответствующей продукции.

В работе круглого стола примут участие руководящий состав и профильные специалисты Главного управления начальника Железнодорожных войск, Научно-исследовательского испытательного центра специальной техники Железнодорожных войск 3 ЦНИИ Минобороны России, Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, Московского государственного университета путей сообщения, управлений железнодорожных войск военных округов, а также специалисты предприятий промышленности.

В рамках круглого стола будут подведены итоги реализации целей, намеченных в прошлые годы, и актуальные вопросы, связанные с выполнением поставленных ранее задач.

Участники круглого стола обсудят, какой именно должна стать новейшая техника, поступающая на вооружение Железнодорожных войск, а также пути решения проблем применения технических средств, возникающих при ремонте железнодорожных путей сообщения на объектах Министерства обороны Российской Федерации.

Важной темой круглого стола станет обсуждение качественных характеристик образцов новейшей техники и поиск решений по их усовершенствованию в ходе испытаний.

Участники дискуссии рассмотрят вопросы поиска новых конструктивных решений путеукладчиков ПБ-4 и НБ-5, наплавного железнодорожного моста НЖМ-20/20, путевого универсального комплекса ГУ, а также универсального комбинированного хода УКХ.

Упомянутые разработки по мере их поступления в войска обновят модельный ряд техники Железнодорожных войск, а также будут способствовать повышению их возможностей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума "Rusarmexpo.ru".

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