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Военное обозрение

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликована видеонарезка, на которой представлены кадры с осуществляемыми выстрелами из основного вооружения бронемашин. При этом речь идёт о бронемашинах (танках), стоящих на вооружении армий различных стран мира.

Автор ролика делает акцент на стабилизации орудий при выполнении стрельбы. Для наглядности на кадрах прорисована красная линия, которая соответствует среднему положению ствола танковой пушки. На её основе можно визуально отследить, насколько ствол орудия бронетехники отклоняется от изначального положения.

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).

Само видео построено так, как будто автор публикации в Сети пытается указать на «превосходство» танков американского производства над другими. Вариант стабилизации при выстреле демонстрируется как данность, при этом никакой попутной информации на даётся по таким важнейшим в данном случае сравнительным характеристиками как масса танка, масса используемого боеприпаса.

Взять хотя бы сравнение «Абрамса» и «Арматы». Автор явно даёт намёк на то, что стабилизация при выстреле M1A2 Abrams лучше, чем у Т-14. Но масса эти танков отнюдь не одинакова, чтобы можно было делать вывод о параметрах стабилизации и говорить о «преимуществе» американской бронетехники над российской.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Anka-S БПЛА
M1 Abrams
Type 96
ZTZ99
Армата
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1 комментарий
№1
15.04.2020 01:55
Если что, так у Арматы и пушка самая мощная
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