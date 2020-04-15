В России сообщили о готовности многих работодателей пойти на сокращение зарплат своим сотрудникам

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Постоянное муссирование информации о коронавирусе, который распространяется по всему миру и косит людей, приносит свои экономические плоды. Как и следовало ожидать, с проблематикой пандемии теперь связываются любые экономические проблемы. Наша страна исключением не становится.

Газета «Известия», ссылаясь на исследования сервиса поиска и предоставления рабочих мест HH.ru, пишет о том, что 27% российских компаний запланировали уменьшение заработных плат сотрудников в ближайшие полгода. 23% заявили, что сокращение уровня заработных плат уже их коснулось.

Кроме того, около 12% заявили о «необходимости сокращении штата», а ещё 25% допустили такую возможность.

Таким образом, приходится констатировать, что продолжает работать так называемая «сингапурская лакмусовая бумажка». В Сингапуре, тенденции в котором являются отражением (или даже предвестниками) происходящего в мировой экономике, ещё несколько недель назад было объявлено, что без сокращения зарплат не обойтись. Однако случай с Сингапуром является особенным в связи с тем, что там даже сотрудникам частных компаний (а их там подавляющее большинство) государство намерено компенсировать часть потерь от снижения работодателями уровня заработных плат. Готовы ли в России пойти на такой шаг? Пока этот вопрос остаётся без ответа.