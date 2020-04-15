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Интерфакс-АВН

Возможное сокращение числа запусков российских ракет связано с проблемами у иностранных заказчиков - источник

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Старт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Архивное фото
Старт ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Урусов

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Пуски российских ракет, которые могут не состояться в 2020 году, связаны с иностранными космическими аппаратами, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Речь идет о четырех оставшихся в 2020 году пусках ракет со спутниками OneWeb с космодрома "Восточный" и одном с Байконура, двух пусках с Гвианского космического центра и пуске южнокорейского аппарата с Байконура", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в первом случае проблема заключается в банкротстве британской компании OneWeb, судьба которой станет ясна после окончания пандемии коронавируса. Еще два пуска запланированы с космодрома Куру во Французской Гвиане. Речь идет о перенесенном с марта на неопределенный срок запуске ракетой "Союз-СТ" спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Кроме того, по той же причине сдвинут пуск французского разведывательного спутника CSO 2. У "Роскосмоса" контракт на запуски с Куру с компанией Arianespace, но космодром закрыт французами из-за коронавируса. Восьмой пуск - спутник CAS500-1 в интересах Южной Кореи, он планировался на осень 2020 года с Байконура.

"Пока вероятность осуществления части этих пусков сохраняется, наибольшие опасения вызывает судьба проекта OneWeb", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он напомнил, что ракеты "Союз" для этих пусков уже изготовлены.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что девять из 33 запланированных на 2020 год пусков российских космических ракет рискуют быть сорванными из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb в зоне риска, по нашей оценке, оказались, как минимум, девять запусков", - сказал Рогозин 10 апреля на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как напомнил Рогозин, "запуск аппарата ExoMars уже перенесен на 2022 год".

Всего, по словам главы "Роскосмоса", на 2020 год запланировано 33 пуска космических ракет.

27 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

30 марта компания OneWeb объявила о банкротстве.

1 апреля Рогозин сообщил в Twitter, что "Роскосмос" еще не обсуждал дальнейшие перспективы соглашения с Arianespace по запуску спутников связи OneWeb.

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Страны
Великобритания
Гвиана
ОАЭ
Россия
Франция
Южная Корея
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
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