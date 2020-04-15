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Интерфакс-АВН

Потенциал Минобороны РФ способен переломить ситуацию с коронавирусом при неблагоприятном сценарии - эксперт

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В учебной лаборатории академии РХБЗ
В учебной лаборатории академии РХБЗ.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

При нехватке коек в стационарах для лечения пациентов с COVID-19 будет развёрнута полевая госпитальная база

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Возможности российского военного ведомства позволяют эффективно бороться с коронавирусом, этот потенциал может быть активно и короткий промежуток времени задействован для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране в случае её обострения, заявил "Интерфаксу" во вторник зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Медицинская служба министерства обороны обладает значительными противоэпидемическими возможностями. 15 лабораторий войск РХБЗ, 32 стационарных и семь мобильных инфекционных госпиталей, где уже спланировано лечение инфицированных коронавирусом пациентов, другие силы и средства. Плюс - уникальные специалисты с опытом лечения самых опасных инфекционных заболеваний, с которыми сталкивалось человечество - лихорадки Эбола, африканской чумы, сибирской язвы и других", - отметил Каньшин.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для борьбы с коронавирусом при необходимости должны быть задействованы возможности Минобороны России. "Военнослужащие министерства обороны ...работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам бороться с этой инфекцией. У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе возможности министерства обороны РФ, если это потребуется, могут и должны быть задействованы и здесь", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Каньшин подчеркнул, что в случае необходимости, при неблагоприятном развитии событий, когда, несмотря на принимаемые меры, в лечебных учреждениях может возникнуть дефицит коек из-за высокого количества выявленных случаев заболевания коронавирусом, для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 "в кратчайшие сроки будет развёрнута полевая госпитальная база военного ведомства".

"Колоссальную работу проделывают сейчас сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые изучают эффективность лекарств против коронавирусной инфекции", - отметил собеседник агентства.

По его словам, российские военные эпидемиологи, которые работают сейчас в Италии, Сербии, Армении, других регионах мира, "наглядно продемонстрировали способность противостоять новой вирусной инфекции, параллельно приобретая новые знания и опыт".

Каньшин также обратил внимание на то, что военное ведомство с опережением графиков ведёт строительство в 15 регионах страны 16 многофункциональных медицинских центров, которые будут оснащены самым современным медицинским оборудованием, включая аппараты для экстракорпоральной мембранной оксигенации, искусственной вентиляции легких, компьютерные томографы.

"Эти и другие меры, которые предпринимаются в Вооружённых силах, взаимодействие военных специалистов с санитарно-эпидемиологической службой страны, способны внести значительный вклад в борьбу с распространением коронавируса", - сказал собеседник агентства, отметив, что "наша страна и её армия имеют большой опыт борьбы с эпидемиями в 20 веке".

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