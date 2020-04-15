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Военное обозрение

Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза, предназначенного для атомной военной отрасли Пакистана

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Источник изображения: topwar.ru

На сайте Observer Research Foundation появилась статья, в которой рассказывается об инциденте с задержанием китайского корабля, следовавшего в один из пакистанских портов. Задержание, как пишет автор материала - сотрудница упомянутого фонда Пулкит Мохан, было осуществлено ещё в феврале индийскими пограничниками в таможенном порту Кандла.

По словам автора статьи, индийские пограничники действовали на основании полученной ранее разведывательной информации о нахождении на борту «особого груза». Речь идёт о нахождении на борту груза, указанного в номенклатуре как промышленный автоклав. По данным же индийской разведки, этот груз являлся «автоклавом двойного назначения».

Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли. В итоге груз был конфискован индийской стороной.

Из материала:

Этот инцидент ещё раз подчеркивает сохраняющуюся прочную связь между Китаем и Пакистаном в области оружия массового уничтожения (ОМУ). Хорошо известно, что ядерная программа Пакистана не является коренной и что Китай играет важную роль в разработке и поддержке пакистанской программы создания ядерного оружия.

Отмечается, что Нью-Дели опасается углубления китайско-пакистанского сотрудничества в сфере «военного атома».

Теперь, как утверждается, у Индии появляются проблемы в связи с задержанием груза, который доставлялся в Пакистан китайским кораблём. В Пекине потребовали разъяснений и немедленного «освобождения» груза.

Из статьи:

Изъятие требует соответствующего ответа со стороны специалистов по национальной безопасности Индии из-за явного нарушения международных норм. Учитывая редкость таких инцидентов, важно, чтобы Индия изучала возможные ответы по нескольким каналам.

Фальсификация информации, предоставленной Китаем и Пакистаном, предоставляет Нью-Дели несколько возможностей для достижения этой цели в международном контексте. В этой ситуации Индия может ссылаться на Закон 2005 года об оружии массового уничтожения и системах его доставки (запрещение незаконной деятельности).

Отмечено, что если Индии удастся на международной арене обосновать свои действия, то это укрепит её позиции.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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