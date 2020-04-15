Военные активно внедряют новый противогаз ПМК-4 для "Ратника" - источник

В противогаз можно внедрить линзы для коррекции зрения. Он заменит в войсках ПМК-3

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый противогаз ПМК-4, который является частью экипировки "Ратник", будет массово поступать в войска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Данный противогаз принят на снабжение, внутри страны поставляется только в рамках государственного оборонного заказа. Он в войсках заменит изделие ПМК-3",- сказал источник.

Согласно сайту госзакупок, в 2019 ведомство выделяло более 600 млн рублей на закупку новых противогазов. Ранее подобные тендеры не объявлялись.

6 апреля в Западном военном округе сообщили, что военнослужащие получили первую крупную партию средств радиационной, химической и биологической защиты ПМК-4. В 2020 году в Общевойсковую армию ЗВО должно поступить более 2,5 тыс. современных противогазов, говорилось в сообщении.

Отмечалось, что новый противогаз сочетается и с зимними, и с летними комплектами боевой экипировки военнослужащих, также учтены особенности его эксплуатации в условиях крайнего Севера.