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Интерфакс-АВН

Германия надеется на продление ДСНВ - посол ФРГ в Москве

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Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Новое соглашение должно включать Китай, а также новые виды вооружений

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - В Германии рассчитывают на продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Что касается СНВ, то мы надеемся - и это соответствует нашим стратегическим интересам - что данное соглашение будет продлено. Речь идет о сохранении механизмов по контролю, по проверке тех мер, которые подразумеваются данным соглашением", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в последние десятилетия существенно нарастил свой потенциал в этой сфере Китай.

"Поэтому мы надеемся и также всячески выступаем за вовлечение КНР в механизмы контроля над вооружениями. Для этого необходимо вести переговоры, даже если этот процесс непрост и требует большого терпения", - добавил посол.

По его словам, также требуют обсуждения новые технологии в сфере вооружений. "В отношении их классификации и применимости нам также необходимы ясность и прозрачность. В области контроля над вооружениями не должно возникать белых пятен", - сказал фон Гайр.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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