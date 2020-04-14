Таиланд и Малайзия перенесут сроки приобретения некоторых видов ВиВТ в связи с последствиями COVID-19

Головной построенный китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. для ВМС Малайзии патрульный корабль Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS) на этапе испытаний, 2019 год.

ЦАМТО, 13 апреля. Таиланд рассматривает возможность отложить некоторые проекты по приобретению вооружения и военной техники в связи с ожидаемыми экономическими потерями страны от пандемии COVID-19.

Как сообщает Malaysia Flying Herald, в отличие от многих других стран АСЕАН, Таиланд обычно не использует практику закупки ВиВТ за счет кредитов, предоставляемых крупнейшими мировыми поставщиками вооружений. Вместо этого страна распределяет свои расходы на закупки вооружений на несколько финансовых лет.

Среди проектов, графики закупки по которым находятся в процессе пересмотра, – вторая и третья подводные лодки S26 из Китая, а также два учебно-тренировочных самолета T-50TH производства южнокорейской KAI.

Как пишет Malaysia Flying Herald, соседняя Малайзия испытывает аналогичные проблемы. В частности, ожидается задержка поставки второго патрульного корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) "Керис" (Keris) класса "Сунданг" (Sundang), строящегося на предприятии китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding Industrial Group в Ухане.

Также вероятна задержка с поставкой Малайзии шести вооруженных разведывательно-ударных вертолетов MD-530G Block.I компании MD Helicopters, которые, согласно первоначальному графику, должны быть поставлены заказчику до конца этого года.

Проводимые Малайзией текущие тендеры отменены или отложены. Среди прочего, к ним относятся тендеры по закупке быстроходных катеров-перехватчиков (FIC) и вертолетов морского назначения.

В то же время, пандемия коронавируса заставила новое правительство страны ускорить процедуру закупки вертолетов общего назначения для временной замены 12 вертолетов S-61A-4 "Нури", эксплуатируемых ВВС (8 ед.) и СВ (4 ед.) Малайзии.