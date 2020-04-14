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ЦАМТО

Возможности создания новых инфокоммуникационных технологий и средств связи для РВСН обсудят на "Армии-2020"

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учения РВСН
Командно-штабные учения РВСН в Свердловской области, Россия.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

ЦАМТО, 13 апреля. Перспективы применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи для РВСН станут предметом обсуждения специалистов органов военного управления, научного сообщества и представителей ОПК России в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

В ходе работы круглого стола представители отделов и служб штаба РВСН, а также ведущих производственных, научных и образовательных учреждений РФ обсудят вопросы совершенствования средств связи для РВСН.

Совместная работа участников круглого стола позволит выявить потенциальные возможности для повышения эффективности управления ракетными войсками стратегического назначения РФ на основе применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи.

Рассмотрение актуальной для РВСН повестки пройдет в виде обсуждения докладов. Основными темами докладов станут актуальные вопросы интеграции системы связи РВСН в единое информационное пространство Вооруженных Сил Российской Федерации, возможности развития и применения инфокоммуникационных технологий в системе связи РВСН, а также вопросы создания перспективных средств связи.

К работе круглого стола приглашаются специалисты в данной области. Работа будет проходить без использования сведений ограниченного распространения. Итоговые материалы по результатам круглого стола будут подготовлены к публикации в средствах массовой информации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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