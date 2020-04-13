Модернизация Войска Польского – починить что осталось

Несмотря на то, что польское правительство постоянно подписывает многомиллионные контракты на покупку или модернизацию вооружения и военной техники, на самом деле реализация большинства планов непоследовательна или затягивается.

Министерство национальной обороны Польши, казалось бы, уделяет особое внимание планам развития бронетанковой составляющей национальных сухопутной войск и на ближайшую перспективу среди приоритетов определила модернизацию танков Leopard 2A4 и T-72.

В результате в ближайшие годы в строю Войска Польского планируется иметь в 13 батальонах 797 танков, в том числе в четырех батальонах 232 машины PT-91 Twardy, в пяти – до 318 модифицированных танков T-72M1 (при необходимом штатном количестве в 290 единиц), в четырех – 105 Leopard 2A5 и 142 Leopard 2PL.

Для этого еще в конце 2015 года минобороны заключило контракт на модернизацию имеющихся 128 машин Leopard 2A4 до версии 2PL стоимостью около 600 млн долларов. Однако польские вооруженные силы до сих пор не получили усовершенствованные образцы техники.

Сроки работ были сорваны и одной из причин называются разногласиях между исполнителями контракта немецким концерном Rheinmetall и польским заводом «Bumar-Łabędy».

Немецкие промышленники после ознакомления с состоянием боевых машин заявили, что кроме модернизации танкам Leopard 2A4 требуется капитальный ремонт, а это сдвигает сроки на более позднее время и предполагает совершенно другую стоимость. В свою очередь польская сторона настаивала на том, чтобы концерн Rheinmetall уложился в ранее согласованные сроки и выделенные средства.

Однако за первоначальную стоимость контракта немецкая компания взяла на себя обязательства только модернизировать несколько образцов техники и попутно обучить польских специалистов для дальнейшей их самостоятельной работы по модернизации Leopard 2A4 на механическом заводе «Bumar-Łabędy» уже в Польше. Споры о компетенциях и дополнительном финансировании сорвали сроки выполнения работ, а десятки боевых машин в разобранном виде остались ждать ремонта на заводе «Bumar Łabędy».

Что же касается имеющихся сегодня у Войска Польского Т-72М1, то ими оснащены четыре танковых батальона и планируется сформировать еще один из запасов техники (144 танка Т-72М/М1 используются как учебные или находятся на хранении, кроме того на длительном хранении имеются 210 Т-72 разных модификаций).

Ряд экспертов утверждают, что из всех боевых машин этого типа на ходу лишь 270 единиц.

В целом завод «Bumar-Łabędy» и Военный автобронетанковый завод, входящие в национальный консорциум «Польская оружейная группа», уже приступили к модернизации и ремонту T-72M1. Первые машины уже даже «поставлены в строй» Войска Польского в декабре прошлого года. Речь идет о контракте, предполагающем модификацию до 2025 года 318 единиц Т-72М/М1, на общую сумму 462 млн долларов.

Также министерство национальной обороны Польши рассматривает возможность повышения их огневой мощи, в том числе, за счет закупки современных боеприпасов. Для этого оборонное ведомство изучает возможности покупки партий в одну, пять и десять тысяч штук 125-мм боеприпасов с бронебойным подкалиберным снарядом APFSDS-T для Т-72 и РТ-91. На сегодняшний день для стрельбы из этих танков имеются только устаревшие снаряды советского производства. По мнению польских экспертов, эти боеприпасы уступают даже тем образцам, что произведены во второй половине 80-х годов. Однако главным их недостатком специалисты считают, то, что они не способны пробить лобовую броню любого из танков, состоящих на вооружении российской армии, начиная с T-72Б, также имеющихся у Беларуси, и других новейших модификаций боевых машин этого типа.

Планы Варшавы повысить огневую мощь бронетехники советского производства за счет применения современных боеприпасов понятны. Однако удивительно, что проводимая сегодня модернизация или, как ее называет польская сторона, модификация боевых машин носит ограниченный характер и не включает, например замену устаревших пушек, без чего невозможно будет безопасно стрелять современными боеприпасами. О недостатках пушек в польских танках свидетельствует случай, когда в декабре 2018 года в одном из польских РТ-91 был разорван ствол во время учебной стрельбы.

Очевидно, что такие непоследовательные решения, принятые Варшавой, это попытка отложить на потом принятие на вооружение боевых машин нового поколения и значительные расходы, связанные с коренной модернизацией танковых и механизированных войск.

При этом стоит напомнить, что Варшава постоянно наращивает военные расходы. Нет сомнения, что их поглощают контракты с американскими военными концернами, например, на покупку самолетов F-35 за 4,6 млрд долларов или ракетных комплексов Patriot за 4,75 млрд долларов. Правящие элиты, угождая американским покровителям, не успевают «отправлять» деньги польских налогоплательщиков за океан, при этом фактически оставляя без заказов свои оборонные предприятия.

Николай Астровский