Ротации НАТО в Европе – главный источник угроз

Общее число заболевших коронавиросом в мире приближается к 2 млн.человек. Количество умерших составляет более 95 тысяч. Согласно официальным данным, в странах Европы с момента начала пандемии умерло более 65 тысяч заболевших коронавиросом.

Из-за пандемии практически по всей Европы закрыты границы и введено чрезвычайное положение. Страны находятся в условиях жесткого карантина. Закрываются целые города, гражданам запрещено покидать дома.

Однако, несмотря на все предпринимаемые беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, в Польше и странах Балтии беспрепятственно, а главное, согласно плану, проходит ротация военнослужащих боевой группы расширенного присутствия НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Численность каждой из боевых групп составляет более одной тысячи военнослужащих Альянса из 17 стран (!).

Так, на днях в Польшу из Великобритании, которая сейчас в лидерах по темпам роста количества заболевших коронавирусом, прибыло подразделение кавалерийского полка ВС Великобритании для замены своих коллег в составе батальонной тактической группы НАТО.

Ранее смена контингентов прошла в Эстонии. 800 военнослужащих ВС Великобритании были доставлены в Тапу, чтобы «защитить» Прибалтику и Польшу от военной угрозы.

К ротации в Латвии готовятся 150 польских солдат.

По плану проходят и мероприятия боевой подготовки.

В период с 25 по 28 марта на полигоне Адажи под Ригой прошли международные военные учения «Iron Spear 2020». Примечательно, что на учения привлекались военнослужащие МБТГр НАТО совместно с национальными вооруженными силами.

С 13 по 18 апреля в Даугавпилсском крае на полигоне «Межа Мацкевичи» будут проводиться военные учения «Steel Brawler». В них примут участие около 600 солдат и 100 единиц военной техники.

К предстоящим мероприятиям идет серьезная подоготовка, в частности, как сообщает министерство обороны Латвии, в связи с переброской военной техники возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Вооруженные силы извиняются за доставленные неудобства и просят местных жителей с пониманием относиться к возможным временным ограничениям движения по автомобильным дорогам.

Однако ротация военных и совместные учения несут куда более серьезные «неудобства», чем ограничения на дороге. В условиях пандемии коронавируса любые действия с привлечением большого количества военнослужащих представляет реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения. К тому же, активная военная деятельность НАТО в регионе ставит под сомнение эффективность введения карантинных мер для гражданского населения.

Помимо того, что военнослужащие Альянса свободно перемещаются по территории Европы в условиях карантина, местные жители предоставляют ряд услуг по жизнеобеспечению иностранных контингентов. Часть военных НАТО в Прибалтике и Польше не живут в казармах, а арендуют дома и квартиры.

Стоит заметить, что на восточном фланге Североатлантического блока весьма сложная эпидемиологическая обстановка. В Литве, в размещенной там батальонной группе НАТО, выявлено более 20 случаев заражения. В конце марта в страну даже направили дополнительную команду хорватских и немецких военных медиков со специальной техникой для оказания врачебной помощи.

Эпидемия добралась также и до солдат НАТО в Латвии – здесь коронавирус был обнаружен у восьми человек.

Можно с уверенностью утверждать, что при таком отношении властей Польши и стран Балтии к действиям и перемещениям американских военнослужащих на их территории количество заболевших и умерших, не только среди солдат и офицеров, будет расти в геометрической прогрессии. В условиях реальной угрозы Альянс оказывается бесполезным инструментом, который не работает в кризисной ситуации, а иностранные военнослужащие являются не защитниками, а источниками опастности.

Сергей Острына