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Интерфакс-АВН

Со странами Южного Кавказа НАТО работает более активно - Аппатурай

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Вооруженные силы Азербайджана.

Баку. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай считает прекрасным отношения альянса с Азербайджаном.

"Что касается Южного Кавказа, то здесь НАТО работает более активно. Все три страны региона - Грузия, Азербайджан, Армения - стремятся к укреплению отношений с НАТО. Для Азербайджана характерна своя уникальная ориентация: Баку не союзник России, но и не стремится к членству в НАТО. У нас прекрасное сотрудничество с Азербайджаном, хорошим примером является то, что он принимает на своей территории встречи между нашим военным руководством и российским высшим военным руководством. У нас развивается важное сотрудничество в этом направлении", - сказал Аппатурай в интервью российскому изданию "Независимая газета".

По его словам, для Грузии характерны четкие устремления к членству в Североатлантическом альянсе, у нас очень активное присутствие в этой стране. "Мы хотим помочь Грузии сохранить политическую независимость, суверенитет и достичь своей цели. Люди в этой стране этого хотят, и мы уважаем их стремление", - отметил он.

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Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Проекты
NATO
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