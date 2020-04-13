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Интерфакс-АВН

Украина должна возрождать ракетно-космическую промышленность - глава Офиса Зеленского

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Выставка ракет в парке им Л. Глобы Днепропетровск
Выставка ракет в парке им Л. Глобы Днепропетровск.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Иван кривошлык

Королев родом из Житомира, напоминает Ермак

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики и должна возродить свою ракетно-космическую промышленность.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли.

"Я хотел бы, чтобы мы всегда хотели большего и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - считает Ермак.

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Страны
Украина
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