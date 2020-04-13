Военные строители успеют в срок построить 16 многофункциональных медцентров - Минобороны РФ

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные строители в установленные сроки выполнят задачу по строительству 16 многофункциональных медицинских центров, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ, со ссылкой на сделанное в Подольске заявление заместителя министра строительства и коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

"Я уже не первый раз присутствую на проводимых Минобороны оперативных совещаниях по строительству 16 многофункциональных медицинских центров. Сегодня мы оцениваем 22-й день работы на этих объектах. Даже при тех сложностях, которые существовали, могу отметить, что поставленная задача выполняется военными строителями в четко установленные сроки", - сказал замминистра.

Он сообщил в ходе посещения площадки строительства медицинского центра в Подольске, что "нет никаких сомнений в успешной реализации задачи".

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в воскресенье строительную площадку многофункционального медицинского центра, строящегося на базе военного госпиталя в Подольске.