Рогозин заявил, что Россия не нуждается в указаниях США о многоразовых ракетах

Все указания по решению проблем ракетно-космической отрасли были получены от президента РФ, указал глава Роскосмоса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России.

Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские - на 0%. "Это актуальная проблема", - отметил он.

"Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается", - написал Рогозин на своей странице в Twitter в ответ на высказывание Маска. "В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что когда российских оппонентов спрашивают о реальной цене пусковой услуги, они "краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень".

Ранее Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин, сообщил, что Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия.

Рогозин подчеркнул, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования - это ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США. В качестве примера он привел компанию SpaceX, у которой, если рыночная цена пуска составляет около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше.