Обнинская «Технология» - лидер российского космического рынка композитов

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечивает космическую отрасль России высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов и поэтому даже в период введенных в стране мер по предупреждению распространения коронавируса не останавливает производство изделий для космоса.

Об этом накануне Дня космонавтики сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

«Наше предприятие вошло в список системообразующих организаций Калужской области, поэтому стратегически значимое производство работает без остановки. У нас большие планы на 2020 год. Мы должны обеспечить заказчиков высокотехнологичной продукцией по семи космическим программам, среди которых - «Луна-Глоб», «Электро», «Орел». Для комплектования космической техники в 2020 году планируем изготовить 30 каркасов солнечных батарей, 90 панелей терморегулирования.

В канун 75-летия Победы жители России смогут увидеть уникальные снимки городов воинской славы, сделанные из космоса одним из спутников комплекса «Канопус-В». Панели терморегулирования для космического аппарата, одновременно являющиеся его корпусом, изготовлены на нашем предприятии», - подчеркнул Андрей Силкин.

«Технология» занимает треть российского рынка композитов и входит в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире.