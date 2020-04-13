Войти
Военно-промышленный курьер

Обнинская «Технология» - лидер российского космического рынка композитов

240
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех) обеспечивает космическую отрасль России высокотехнологичной продукцией из композиционных материалов и поэтому даже в период введенных в стране мер по предупреждению распространения коронавируса не останавливает производство изделий для космоса.

 Об этом накануне Дня космонавтики сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

«Наше предприятие вошло в список системообразующих организаций Калужской области, поэтому стратегически значимое производство работает без остановки. У нас большие планы на 2020 год. Мы должны обеспечить заказчиков высокотехнологичной продукцией по семи космическим программам, среди которых - «Луна-Глоб», «Электро», «Орел». Для комплектования космической техники в 2020 году планируем изготовить 30 каркасов солнечных батарей, 90 панелей терморегулирования. 

В канун 75-летия Победы жители России смогут увидеть уникальные снимки городов воинской славы, сделанные из космоса одним из спутников комплекса «Канопус-В». Панели терморегулирования для космического аппарата, одновременно являющиеся его корпусом, изготовлены на нашем предприятии», - подчеркнул Андрей Силкин.

«Технология» занимает треть российского рынка композитов и входит в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.11.2019
Ростех начнет производство композитов для серийных Су-57
25.03.2019
Для самолетов МС-21 создается запас импортных комплектующих
11.01.2019
ОАК не откажется от композитов в МС-21, постепенно меняет компоненты на российские - компания
18.07.2017
ОНПП «Технология» - участник рекорда российской космонавтики
15.09.2015
РКС: число российских спутников дистанционного зондирования к 2025 году вырастет в 7 раз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:13
  • 440
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году