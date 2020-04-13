Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Роскомос проводит снижение цен на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке, их стоимость уменьшится более чем на 30%, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - сказал Рогозин в пятницу на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое проводит в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.