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Интерфакс-АВН

Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Роскомос проводит снижение цен на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке, их стоимость уменьшится более чем на 30%, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия", - сказал Рогозин в пятницу на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое проводит в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования является ответом на снижение цен американскими компаниями, финансируемыми за счет бюджета США.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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