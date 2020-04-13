Путин предостерегает руководителей космической и других отраслей экономики от соблазна свалить на коронавирус все недоработки

Ново-Огарево. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предостерег руководство Роскосмоса так же, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом.

"От чего хотел бы вас предупредить - от соблазна все нерешенные вопросы - а их еще много - все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - сказал Путин, завершая совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Президент подчеркнул: "Это, кстати говоря, касается не только Роскосмоса, а всех отраслей производства и всех видов деятельности".

"Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается", - сказал Путин.

В то же время Путин констатировал, что "ситуация в Роскосмосе меняется - медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим".