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Интерфакс-АВН

Путин предостерегает руководителей космической и других отраслей экономики от соблазна свалить на коронавирус все недоработки

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Ново-Огарево. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предостерег руководство Роскосмоса так же, как и руководителей других отраслей экономики России, от попыток прикрыть свои недоработки ситуацией с коронавирусом.

"От чего хотел бы вас предупредить - от соблазна все нерешенные вопросы - а их еще много - все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию", - сказал Путин, завершая совещание по развитию ракетно-космической отрасли.

Президент подчеркнул: "Это, кстати говоря, касается не только Роскосмоса, а всех отраслей производства и всех видов деятельности".

"Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается", - сказал Путин.

В то же время Путин констатировал, что "ситуация в Роскосмосе меняется - медленно, но все-таки в лучшую сторону, мы это видим".

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Россия
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Роскосмос
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Путин Владимир
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