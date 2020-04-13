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Интерфакс-АВН

Девять из 33 запланированных в РФ на год космических пусков находятся под угрозой срыва - Рогозин

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Девять из 33 запланированных на 2020 год пусков российских космических ракет рискуют быть сорванными из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и банкротством компании OneWeb в зоне риска, по нашей оценке, оказались, как минимум, девять запусков", - сказал Рогозин в пятницу на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.

Как напомнил Рогозин, "запуск аппарата "ЭкзоМарс" уже перенесен на 2022 год".

"Эта проблема для нас довольно большая, Владимир Владимирович, потому что аппараты, которые мы должны выводить на наших космодромах, физически просто не прибывают на территорию России, поскольку Роскосмос сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу. Все остальные остановились", - добавил он.

Всего, по словам главы Роскосмоса, на 2020 год запланировано 33 пуска космических ракет.

"Мы уже провели пять пусков", - сказал Рогозин.

Он сообщил, что в 2019 году Россия осуществила 25 пусков ракет космического назначения, что, по его словам, "на четверть больше показателей 2018 года".

"Боевыми расчетами Минобороны также осуществлено 10 успешных пусков боевых ракетных комплексов, которые изготовлены на предприятиях Роскосмоса", - сказал Рогозин.

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Россия
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Роскосмос
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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