ИСС им. Решетнева справляется с выполнением плана пусков и гособоронзаказа - глава предприятия

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" (ИСС) в срок выполняет как план пусков и производства космических аппаратов, так и работы по Гособоронзаказу на 2020 год, сообщил гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

"Планы пусков с изготовлением космических аппаратов выполняются полностью. В 2020 году - это 10 космических аппаратов, из них два уже запущены, два находятся на космодроме. Остальные находятся либо на хранении, либо в процессе изготовления", - сказал Тестоедов в пятницу на совещании с президентом РФ по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

"Кроме того, также может быть выполнен полностью и объем реализации Гособоронзаказа этого года", - добавил он.

Тестоедов уточнил, что речь идет как о реализации Гособоронзаказа как по номенклатуре, при условии уточнения этапов выполнения опытно-конструкторских работ, так и по его объему. "Для этого потребуется вовлечь в сдачу работ уточняемые этапы предшествующих лет, 2020 года, и частично выполненных работ 2021 года", - сказал гендиректор.

Тестоедов отметил, что для этого потребуется решение Минобороны РФ о приемке работ по уточненным этапам.