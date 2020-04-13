РКЦ "Прогресс" продолжает работы по перспективной ракете "Союз-5" - гендиректор

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Самарский Ракетно-космический центр "Прогресс" не приостановил работы по созданию перспективной ракеты Союз-5, сообщил гендиректор центра Дмитрий Баранов.

"Также не были остановлены работы по части ракеты-носителя "Союз-5". Мы понимаем, что это задел под сверхтяжелую машину и здесь у нас государственный контракт по "Союзу-5". Конец 2022 года - мы должны сдать и запустить первую машину", - сказал он в пятницу на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.

В будущем ее планируется применять для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Его пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.